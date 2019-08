Mouscron oficializa empréstimo do central portista Diogo Queirós

O clube de futebol belga Mouscron oficializou esta terça-feira o acordo com o FC Porto para o empréstimo do jovem defesa-central Diogo Queirós até ao final da época."Este empréstimo foi possível graças às boas relações mantidas entre os dois clubes desde o empréstimo do médio mexicano Omar Govea", diz o clube no seu site.O Royal Excel Mouscron, que integra um trio de segundos classificados na Bélgica, com 10 pontos, a dois do Standard Liège, líder, recorda que Diogo Queirós está no FC Porto "desde os 13 anos e é capitão da equipa B".Os belgas, que não têm direito a opção de compra, como Record adiantou , destacam ainda o facto de ter vencido a Youth League da UEFA e de capitanear a seleção portuguesa de sub-20.Diogo Queirós fez duas épocas na equipa B do FC Porto e estava a trabalhar com Sérgio Conceição na formação principal, que conta com os centrais Pepe, Marcano, Mbemba, Diogo Leite e Osório.