Mulher de Corona reage ao primeiro amarelo em Braga: «Inacreditável»

A expulsão de Jésus Corona frente ao Sp. Braga, na partida do passado domingo, fez subir de tom a polémica em torno do mexicano. Numa altura em que os dragões têm apresentado muitas queixas contra o que acreditam ser uma "caça ao homem", alegando muitas faltas duras sobre o camisola 17 que passam impunes, acabou por ser o próprio Corona a ver o cartão vermelho, uma situação que motivou uma enorme revolta no seio portista.





No entanto, este sentimento de injustiça não ficou confinado ao clube, tendo também atingido de forma particular Gabriela García Vasquez, esposa do jogador dos dragões. Ora, através das redes sociais, a mulher de Corona demonstrou o seu desagrado, legendando com um simples "inacreditável" o lance do primeiro amarelo, que, recorde-se, surgiu numa dividida com Raúl Silva.