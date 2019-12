Mulher de Otávio ia vestir o pijama quando viu os assaltantes

A casa de Otávio, jogador do FC Porto, foi assaltada esta quinta-feira , pelas 21h30, enquanto decorria o jogo dos azuis e brancos frente ao Feyenoord, no Estádio do Dragão.A mulher do médio optou por ficar em casa nessa noite e, quando subiu ao andar superior para vestir o pijama, deu de caras com os assaltantes, que forçaram a porta de uma varanda, e confrontou-os, segundo a própria relatou à PSP, tendo-lhe sido ordenado que não interferisse. Mesmo não tendo sido alvo de violência, Diandra Machado sentiu-se ameaçada e em sobressalto por causa dos filhos.Saiba mais AQUI