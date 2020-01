Multas no clássico custam 4.463 euros

O FC Porto foi sancionado pelo Conselho de Disciplina da FPF com o pagamento de 4.463 euros, resultantes do comportamento incorreto do público no clássico frente ao Sporting. A multa foi aplicada com base na deflagração de engenhos pirotécnicos durante e no final do jogo, tendo sido identificados quatro petardos, oito flash light e um pote de fumo. A punição foi pesada, devido à reincidência dos dragões.