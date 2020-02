Mundo do futebol une-se para repudiar insultos racistas a Marega

Moussa Marega recebeu este noite várias mensagens de apoio de vários quadrantes na sequência dos insultos racistas de que foi alvo em Guimarães. De colegas de equipa a antigos companheiros, passando por clubes de futebol, foram já vários os elementos do mundo futebolístico a unirem-se para expressar o repúdio perante esta situação.





Um dos principais 'palcos' de apoio foi a própria mensagem deixada por Marega nas redes sociais, onde já vários jogadores deixaram a sua nota, como por exemplo os ex-vitorianos Bongani Zungu e Bernard Mensah, tal como Fernando Andrade, antigo jogador do FC Porto.Martial (jogador do Man. United): «Força irmão»Felipe (ex-FC Porto): «Está certíssimo irmão. Contigo até o fim»Abdul Waris (ex-FC Porto): «Mantém-te forte irmão. Estamos todos contigo»Olíver Torres (ex- FC Porto): «Ninguém merece isso amigo!! Força»Gonçalo Paciência (ex- FC Porto): «Força Moussa! #juntos»Ghislain Konan (jogadores do Rennes): «Força Marega»Paolo Hurtado (ex-V. Guimarães): Só emojisXande Silva (ex- V. Guimarães): Só emojis













Hoje é um dia triste no futebol português. Repúdio total e inequívoco a todo e qualquer comportamento racista! Apoio total a Marega. #naoaoracismo pic.twitter.com/7afMUV5hQy — Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 16, 2020 Hoje e sempre, somos pelos valores do desporto e da dignidade humana. Pelo #Marega, por todos!#LigaNOS pic.twitter.com/jf3G5RcONl — SC Braga (@SCBragaOficial) February 16, 2020



























Ver esta publicação no Instagram Uma grande vitória!!! Estamos no caminho certo. Juntos somos mais fortes Uma publicação partilhada por Danilo Pereira (@iamdanilopereira) a 16 de Fev, 2020 às 12:41 PST

















































Ver esta publicação no Instagram Somos todos @marega11 ! Uma publicação partilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) a 16 de Fev, 2020 às 12:43 PST













Ver esta publicação no Instagram Excelente trabajo equipo estamos juntos ! @marega11 craque ?? Uma publicação partilhada por Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_) a 16 de Fev, 2020 às 1:21 PST





































Não sigo futebol, não tenho clube e raramente acompanho o que se passa nos jogos. Mas hoje adepta de #Marega me confesso. Racismo não é opinião. É crime. https://t.co/hFo1GDe0lM — Catarina Martins (@catarina_mart) February 16, 2020