Mural do FC Porto ficou prometido na nova ala pediátrica do São João

A luta parece ter dado frutos e a construção da nova ala pediátrica do Hospital São João avança a todo o gás, com a perspetiva de ficar concluída em meados do próximo ano. Um sonho concretizado para todos os que trabalham naquela unidade hospitalar e também para Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, que sempre se associou à causa e ontem deu mais uma mostra disso mesmo, ao visitar a obra em curso, acompanhado pelo médico do clube, Nélson Puga.

Orgulhoso por ver resultados práticos depois de dez anos de "vergonha", o líder dos azuis e brancos não tardou em demonstrar vontade de dar também o seu contributo, aceitando de pronto o repto lançado por Fernando Araújo, presidente do hospital, que acenou com a possibilidade de se criar uma parede do FC Porto na zona de lazer da nova ala. Um desafio aceite no imediato e até já com uma frase em mente.

"Estamos a pensar num mural do FC Porto, que o marketing do nosso clube irá estudar com o hospital porque tenho orgulho que o FC Porto fique ali representado. E os meninos ao verem ali o espírito do Dragão vão encontrar mais forças e acreditar que vão vencer. ‘Juntos venceremos’", garantiu Pinto da Costa.