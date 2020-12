Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Muralha do FC Porto à prova no berço: um dos pilares da retoma Dragões vão em cinco jogos sem sofrer golos fora de portas. Recorde de Conceição no clube terá duro teste em Guimarães





• Foto: Nuno Gomes