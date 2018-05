çO central do Cruzeiro, Murilo Cerqueira, é um dos nomes que estão no radar do FC Porto nesta fase de prospeção com vista à próxima temporada. A notícia foi avançada pela TVI24, dentro de uma lógica de interesse ainda por concretizar, o que corresponde às informações recolhidas pelo nosso jornal. O defesa, de 21 anos, tem contrato até 2021 e a sua aquisição pode custar cerca de 8 milhões de euros. Para render Marcano, caso se confirme a sua saída, a SAD dá prioridade a um central com experiência no futebol europeu, dado que jovens com talento já existem vários saídos da formação.