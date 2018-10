O Museu FC Porto assinala os 15 anos do estádio do Dragão, festejados a 16 de novembro, com vários programas para as famílias que visitarem o espaço azul e branco durante o próximo mês.No dia 24 de novembro, os adeptos poderão reviver as imagens da Supertaça da UEFA de 1987, que o FC Porto venceu perante o Ajax. No dia 11, a "Rota do Dragão" também regressa ao museu. Estas são apenas algumas das atividades promovidas pelo espaço dos dragões, como forma de celebrar o 15.º aniversário do estádio.