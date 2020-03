Museu FC Porto com exposições virtuais

Face às limitações inerentes da atual pandemia da Covid-19, o Museu FC Porto reforçou os conteúdos disponíveis na sua página web assim como na app FC Porto Museu & Tour para aqueles que estiverem interessados em 'visitar' o espaço sentados no sofá de casa.





Os utilizadores têm até ao próximo dia 31 para conhecer o 'Quadro Manchester United FC', oferecido em 2004 ao FC Porto, quando o clube inglês foi eliminado pelos dragões na caminhada azul e branca rumo ao título na UEFA Champions League. A app Museu & Tour e o site também recebem a partir de abril a exposição temporária Objeto do Mês – Ano 2019.O Espaço João Espregueira Mendes é outro dos pontos disponibilizados aos utilizadores da aplicação FC Porto Museu & Tour. A exposição temporária Cintilações: obras maiores do séc. XX na coleção Ilídio Pinho vai permanecer visitável em ambiente virtual, agora enriquecida com textos de Miguel von Hafe Pérez, curador do EJEM, sobre cada uma das 24 obras apresentadas e os 18 autores reunidos.