Museu portista certificado pelo Turismo de Portugal

O Museu do FC Porto foi certificado pelo Turismo de Portugal com o selo 'Clean & Safe' o que, de acordo com os azuis e brancos, atesta "o cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde para travar a disseminação do novo coronavírus".





O FC Porto garante ainda que a "atribuição desta garantia impõe a assinatura de uma Declaração de Compromisso por parte das empresas e o Turismo de Portugal, coordenado com entidades competentes, dispõe-se a realizar inspeções aleatórias aos equipamentos/locais aderentes".A infraestrutura portista mantém-se fechada ao público por causa do covid-19 e a reabertura "será anunciada brevemente".