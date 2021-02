Nação portista indignada: «A expulsão do Luis Díaz só pode existir por causa da Covid-19»

A arbitragem de Luís Godinho no Sp. Braga-FC Porto (1-1), da 1.ª mão das meiais-finais da Taça de Portugal, tem gerado enorme revolta na nação portista. Não só entre presidente, treinador e jogadores mas também entre a generalidade da nação azul e branca. Após o jogo, Record ouviu três conhecidos adeptos do clube da Invicta, que não esconderam a indignação.

Manuel Serrão (empresário)

"O Sérgio Conceição teve razão antes do tempo. Anteviu e teve toda a razão. Fomos roubados, enganados. O Sérgio teve razão antes do tempo. A expulsão do Luis Díaz só pode existir por causa da Covid-19 que não permitiu que o árbitro e o VAR fossem ao oftalmologista. Do resto, nem vou falar. O FC Porto estava a controlar, num golo consentido, mas também contam. O golo consentido foi contrariado por um roubo, que nem o Robin dos Bosques… Defendo que as pessoas devem manter a dignidade, mas não é fácil depois de um roubo daqueles."

Nuno Encarnação (gestor)

"Enquanto o FC Porto tiver jogos a serem apitados por 'Godinhos', dificilmente ganhará um jogo. A vergonha não tem fim. Mais uma vez o árbitro foi o homem do jogo. Que tristeza. O jogo estava controlado e o FC Porto vencia com justiça."

Fernando Rocha (humorista)

"Em primeiro lugar, lamento o que aconteceu ao David Carmo. Foi uma entrada sem maldade, o jogo passa e que fica é a lesão do miúdo. E não sei se ele será o mesmo depois da lesão. Em segundo lugar, foi uma arbitragem vergonhosa. Tenho vergonha dos maus árbitros que estão a denegrir os bons árbitros. Foi uma péssima arbitragem."