Nahuel Ferraresi confirmado como reforço do FC Porto B

Nahuel Ferraresi foi confirmado, esta quarta-feira, como reforço da equipa B do FC Porto. O jogador chega à equipa portista emprestado pelo Manchester City, um acordo válido por uma temporada.O internacional venezuelano, de 20 anos, já foi vice-campeão do Mundo em sub-20, em 2017. Na época passada, jogou no Peralada, do terceiro escalão do futebol espanhol."As minhas caraterísticas mais fortes são a saída com bola, o meu jogo aéreo ofensivo e defensivo, dando sempre prioridade à segurança na defesa. Quero ajudar a equipa dentro e fora de campo, no que puder", afirmou Nahuel Ferraresi ao site do clubes portista.O central admitiu ter conversado com um compatriota que joga na equipa A dos dragões. "Falei com o Osorio e ele disse-me que o FC Porto era um clube muito bom. Mas toda a gente sabe que o FC Porto valoriza muitos jogadores e é um clube muito conhecido em todo o mundo por tudo o que conseguiu no plano internacional. Estou feliz por estar aqui e por ter esta oportunidade num clube tão grande", acrescentou.