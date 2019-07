Nakajima após oficialização dos dragões: «No Japão o FC Porto é muito famoso»

Nakajima foi esta sexta-feira oficializado como jogador do FC Porto , que pagou 12 milhões de euros por 50% do passe do avançado japonês, que afirmou estar "muito feliz" por representar os dragões."Estou muito feliz por poder vestir esta camisola. Vou tentar dar o meu máximo para ajudar a conquistar vitórias, não só para todos os adeptos mas para todas as pessoas daqui. Vou dar o meu melhor para vencer com esta camisola", afirmou o avançado japonês ao Porto Canal."A nível coletivo os objetivos são participar em todas as competições. Esta é uma equipa vencedora e tem de estar em todas as provas. A nível individual quero marcar muitos golos, é para isso que aqui estou e com isso ajudar a equipa a vencer sempre", afirmou ainda."Intercontinental de 2004, em Yokohama? Tinha 10 anos, não vi esse jogo, mas no Japão o FC Porto é muito famoso, é uma equipa muito grande e sempre ouvi falar dessa equipa vencedora. Estou muito feliz por estar aqui e é essa alegria que quero mostrar no relvado. Vou mostrar essa alegria dando sempre o meu máximo", sublinhou.