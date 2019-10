Nakajima assiste e recebe elogios

O Japão ‘despachou’ a Mongólia com meia dúzia de golos sem resposta, em jogo a contar para a fase de qualificação asiática para o Mundial, e Nakajima foi titular e ajudou com uma assistência. No final, o selecionador da Mongólia rendeu-se ao nipónico. "Apeteceu-me aplaudi-lo de pé", disse Hans Weiss.