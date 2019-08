Nakajima continua ausente da preparação para o Clássico

Nakajima voltou a ficar de fora da sessão de trabalhos do FC Porto, realizada na manhã desta quarta-feira, a três dias do embate com o Benfica. O dianteiro japonês ainda não se treinou com o restante grupo na presente semana por se encontrar "devidamente autorizado" a assistir "ao nascimento da filha", segundo pode ler-se na nota emitida pelos dragões no site oficial.





Loum, por sua vez, voltou a trabalhar num regime de treino integrado condicionado, ao passo que Sérgio Oliveira fez tratamento e ginásio.