Nakajima emprestado ao Al-Ain com opção de compra milionária

Shoya Nakajima vai ser emprestado ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, até ao final da época, com uma opção de compra de 40 milhões de euros. Ao que Record apurou, o negócio dos dragões com o clube treinado pelo português Pedro Emanuel ficou fechado esta quinta-feira. O nosso jornal já tinha dado conta de que o avançado japonês estava de saída neste mercado de inverno.





Nakajima chegou ao FC Porto no verão de 2019 proveniente do Al-Duhail, do Qatar. Os dragões pagaram na altura 12 milhões de euros por 50% do passe do japonês.