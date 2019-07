Nakajima está pronto a treinar-se

O ‘10’ da seleção japonesa vai jogar com o ‘8’ no FC Porto. Shoya Nakajima herda assim o número que Brahimi envergou ao longo do seu trajeto no Dragão e que estava vago após a saída do argelino como jogador livre. A camisola 10, que o médio também utilizava no seu anterior clube, o Al-Duhail, do Qatar, pertence nos dragões a Óliver Torres, mas essa nem sequer foi uma questão para o nipónico. Aliás, Nakajima já usou o ‘33’, o ‘39’ e o ‘23’ durante a sua carreira sénior no Japão e mesmo quando chegou ao Portimonense repetiu a última numeração. Só na 2.ª época no Algarve é que ficou com a mítica camisola 10. Agora está pronto para começar a trabalhar no Olival, uma vez que, depois de ter participado na Copa América pelo Japão, até dia 25, já gozou o período de férias necessário e está às ordens do seu técnico.