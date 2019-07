Nakajima fará tudo por Sérgio Conceição

O FC Porto divulgou ontem a parte restante da entrevista feita a Nakajima aquando da sua apresentação, com o japonês a desfazer-se em elogios ao seu novo técnico. "O Sérgio Conceição é um excelente treinador. É muito exigente em termos ofensivos mas também defensivos. Vou trabalhar ao máximo para me adaptar ao estilo de jogo do treinador e fazer tudo o que ele pede", referiu Nakajima, que está ansioso por "poder mostrar a alegria" que o caracteriza dentro do campo.