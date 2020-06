Nakajima fora das contas

De titular e autor de uma assistência para golo no último jogo do FC Porto a opção indisponível para Sérgio Conceição pelo menos nos primeiros jogos que restam nesta edição da Liga NOS. Shoya Nakajima, de 25 anos, é uma carta fora do baralho dos dragões para o encontro de amanhã e para os que se seguirão.

Depois de ter integrado o regresso aos trabalhos da equipa no relvado, ainda de forma individual, o japonês deixou de treinar com os companheiros ao segundo dia de treinos coletivos, situação que se mantém até hoje. Os sintomas de doença respiratória que a sua esposa evidenciou a meio de maio levaram o extremo a acompanhá-la em casa, voltando a isolar-se no seu domicílio, pelo que Nakajima está sem treinar no seio do grupo há mais de duas semanas. Naturalmente, o nipónico perdeu o comboio do grupo para o reatamento das competições e dificilmente conseguirá o ritmo necessário a breve prazo.

De recordar que a ‘grande guerra’ de Nakajima no seu ano de estreia no FC Porto foi a da adaptação, um processo que conhece agora um novo e inesperado entrave.