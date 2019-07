Nakajima marcou na vitória do FC Porto sobre o Varzim (4-0)

Novo jogo de preparação, nova vitória contudente do FC Porto. Depois de baterem o Águeda, por 6-0, os dragões ultrapassaram o Varzim, na manhã desta quarta-feira, com uma vitória por 4-0, no Olival.Nakajima, que foi recentemente confirmado como reforço, foi um dos destaques dos azuis e brancos, ao marcar o segundo golo da partida, aos 60 minutos, já sete minutos depois de Soares ter inaugurado o placar.Óliver, aos 63', fez o terceiro da formação de Sérgio Conceição e Soares, aos 81', bisou e selou uma vitória por quatro golos sem resposta.De notar que, nesta partida, Sérgio Conceição lançou um onze com várias caras novas: Vaná, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Bruno Costa, Loum, Romário Baró, Madi Queta, Fernando Andrade e Zé Luís. No decorrer do encontro entraram também Diogo Costa, Mouhamed Mabye, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Óliver, Otávio, Corona, Galeno, Nakajima, Soares e Fábio Silva.Pepe, em treino condicionado, ficou afastado dos trabalhos, assim como André Pereira, que contraiu uma distensão muscular na coxa direita. Osorio e Aboubakar, por sua vez, fizeram trabalho específico.