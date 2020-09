Nakajima próximo de ajudar a equipa do FC Porto

Opções não faltam a Sérgio Conceição para montar a sua equipa para o arranque da Liga NOS, mas o técnico dos dragões vai contar, tudo indica, com mais uma solução até à partida com o Sp. Braga, agendada para sábado. Shoya Nakajima, que tem estado a contas com fadiga muscular ao longo dos últimos, entrou ontem no último estágio de preparação antes de ser dado como apto.

O japonês foi enquadrado num regime de trabalho integrado condicionado, o que significa que voltou a realizar trabalho de campo junto dos colegas, embora ainda com algumas cautelas extra. Tendo em conta o que é habitual nestas situações, Nakajima deverá estar a 100 por cento entre hoje e amanhã.

De resto, Cláudio Ramos manteve-se em trabalho de ginásio, enquanto os gravemente lesionados, Mbaye e Marcano, voltaram a fazer apenas tratamento.