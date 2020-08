Nakajima regressa aos treinos do FC Porto mais de três meses depois

Shoya Nakajima foi a principal novidade no treino desta tarde do FC Porto. O internacional japonês, que não treinava com os colegas desde o mês de maio, foi reintegrado nos trabalhos da equipa, depois de um longo afastamento.





O criativo falhou a parte final da época passada, depois de se ter recusado a treinar, devido à Covid-19, e a primeira semana de trabalho nesta pré-época.