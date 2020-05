Nakajima revela o momento em que percebeu que queria jogar no FC Porto

Nakajima ingressou no FC Porto no início da presente temporada, mas é o próprio que admite que a vontade de jogar pelos azuis e brancos já vinha de outra altura. O japonês recordou um jogo em que defrontou os dragões, ainda ao serviço do Portimonense, jogo esse que, diz, o fez perceber que estava a jogar contra "a melhor equipa portuguesa".





"Surgiu no momento em que defrontei o FC Porto. Quando estava no Portimonense e joguei contra o FC Porto, percebi que estava a defrontar a melhor equipa portuguesa. Sinto-me muito feliz por representar o FC Porto e fazer parte deste plantel. Agradeço bastante a todas as pessoas que me ajudaram a chegar a este clube. Quando fui jogar para o Catar nunca pensei regressar tão rapidamente a Portugal", confidenciou, em entrevista à revista 'Dragões'.