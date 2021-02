Nakajima sofre lesão gravíssima no treino e é baixa por muitos meses

A aventura de Nakajima no Al Ain sofreu um duro revés ao fim de apenas dois jogos realizados. O japonês emprestado pelo FC Porto sofreu uma gravíssima lesão no treino desta segunda-feira e, após exames complementares, confirmou-se o pior cenário: fratura da tíbia e rotura de ligamentos no tornozelo.





O tempo de paragem ainda não é conhecido, mas é certo que levará vários meses até que Nakajima possa voltar aos relvados. "Lamentamos muito por ele, é uma altura difícil. Espero que se recupere bem e que possa regressar assim que possível", referiu Pedro Emanuel, técnico do Al Ain.De recordar que Nakajima estava emprestado pelo FC Porto até final da época, sendo que o emblema dos Emirados Árabes Unidos tem uma opção de compra no valor de 40 milhões de euros.