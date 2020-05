Nakajima: «Tenho aprendido muito com Sérgio Conceição»

Depois de uma fase inicial de adaptação, Nakajima garante que está próximo de estar totalmente integrado na realidade do FC Porto. O japonês assegura que tem conseguido crescer em vários aspetos e afirma que isso se deve, em grande parte, a Sérgio Conceição.





"Cada treinador tem as suas ideias próprias e a sua personalidade. Pessoalmente, tem sido uma experiência muito positiva, pois é um período em que tenho aprendido bastante com o mister Sérgio Conceição. Tenho consciência que já consegui evoluir em alguns aspetos, mas sei igualmente o caminho que tenho de percorrer e a margem que tenho para melhorar. "Como referi anteriormente, tenho aprendido bastante com o mister Sérgio Conceição, que tanto me dá indicações referentes ao processo ofensivo como ao processo defensivo. Estou a fazer de tudo para melhorar e me tornar um jogador mais completo", começou por dizer, em entrevista à 'Dragões'."Tenho vindo a adaptar-me gradualmente a muitos aspetos. A adaptação total está cada vez mais próxima e acredito que essa adaptação surja o mais rapidamente possível. Trabalho todos os dias para isso. No que ao futebol diz respeito e aos seus termos técnicos, já consigo entender bastante bem, mas falar é que é mais difícil... De resto, acabo por comunicar em inglês", acrescentou.