Nakajima titular na vitória do Japão frente ao Paraguai

Nakajima foi titular no particular desta quinta-feira entre Japão e Paraguai, jogo que os nipónicos venceram por 2-0. O extremo portista foi substituído ao intervalo no encontro que se realizou em Kashima.





Yuya Osako (aos 23 minutos) e Takumi Minamino (30') deram o triunfo à seleção da casa.O Paraguai defronta na próxima terça-feira a Jordânia em mais um particular ao passo que o Japão, no mesmo dia, irá jogar com a Birmânia, encontro de qualificação para o Mundial'2022.

Recorde-se que Nakajima havia ficado fora das opções de Sérgio Conceição para o jogo com o V. Guimarães da última jornada.