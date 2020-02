Nakajima voltou e mostrou forma para o clássico

Shoya Nakajima voltou aos convocados, foi suplente, e ainda entrou a tempo de fazer alguns estragos na defesa do Ac. Viseu. A intervenção do criativo, de 25 anos, foi um dos poucos aspetos do jogo que Sérgio Conceição terá destacado no seu bloco de notas para os compromissos que se avizinham, a começar pelo clássico frente ao Benfica.

Assim que entrou em campo, o internacional japonês mexeu logo com o encontro. Começou por tentar um pontapé de bicicleta e pouco depois arrancou um bom remate desviado com categoria por Ricardo Fernandes. Meia hora chegou para Nakajima dar outra dinâmica no último terço do terreno, sempre com os seus gestos desconcertantes nos movimentos de um contra um.

Com a disponibilidade do japonês, Sérgio Conceição passa a contar com mais um elemento valioso para defrontar o Benfica, podendo até oferecer-lhe um lugar entre os titulares. Recorde-se que até ao momento em que se lesionou, diante do Moreirense, Nakajima estava no seu melhor momento no FC Porto, tendo sido titular em três jogos consecutivos para o campeonato.