Nanu agradece apoio: «Sempre juntos»

Nanu teve esta manhã alta do hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi internado depois da concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular que sofreu no jogo com o Belenenses SAD, ontem à noite, e já se manifestou nas redes sociais.





Matheus Uruibe deixou uma publicação no Instagram em que dizia "Força irmão. Estamos contigo", que foi comentada pelo lateral dos dragões. "Muito obrigado irmão. Sempre juntos", escreveu o Nanu, deixando ainda emojis de força.