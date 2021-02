Nanu animado no regresso ao Olival

Nanu esteve esta manhã no Olival a fazer tratamento ao traumatismo cervical e ao ombro direito, lesões contraídas no choque com Kritciuk, guarda-redes do Belenenses SAD. O lateral-direito aproveitou a deslocação ao centro de treinos do FC Porto para se encontrar com os colegas e depois recolheu ao domicílio, onde permanece em repouso.





Otávio, também em tratamento, mas a uma distensão na coxa esquerda, Marcano, em treino integrado condicionado, e Mbaye, que faz trabalho de ginásio, são os outros jogadores fora das contas de Sérgio Conceição para o jogo de Braga.Quem já está disponível é João Mário. O extremo está recuperado da Covid-19 e já integrou o treino de hoje.