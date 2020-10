Nanu é a prioridade do FC Porto para a defesa: os valores que o Marítimo pede

No dia em que ficou resolvida a saída de Alex Telles para o Man. United, o FC Porto definiu Nanu como alvo prioritário para reforçar as alas da defesa, apurou Record. O Marítimo está a pedir 4 milhões de euros para libertar o lateral-direito, mas há conversações em curso entre os clubes para que se possa estabelecer um acordo.





Nanu é destro e atua normalmente a partir do flanco direito, o que pode significar que Sérgio Conceição vê em Manafá a escolha certa para concorrer com Zaidu pelo posto titular no corredor esquerdo.Entretanto, na Holanda, um portal de adeptos do Feyenoord voltou a abordar o eventual interesse dos dragões em Tyrell Malacia, lateral-esquerdo holandês de 21 anos.Matheus Reis, outro nome apontado à sucessão de Alex Telles nos últimos tempos, não está a ser ponderado pela SAD portista neste momento, segundo foi possível apurar.