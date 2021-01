Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nanu e Romário Baró aumentam número de infetados pela Covid-19 no FC Porto Com os testes positivos do lateral e do médio, passam a ser 6 os casos ativos no plantel, reduzindo mais as opções para Faro





• Foto: Getty Images