Nanu: o sonho do Dragão, a fome de títulos e o arrepio da Liga dos Campeões

Nanu foi o mais recente convidado da rubrica 'Pensa rápido', que o FC Porto costuma levar a cabo nas suas redes sociais, e, perante várias questões, deu-se a conhecer aos adeptos, falando de alguns aspetos mais pessoais.





Entre outras coisas, o lateral revelou que era fã de Ronaldinho, que está a cumprir um sonho ao jogar no Dragão, aproveitando também para falar de uma ambição que tem para o futuro: conquistar títulos.RonaldinhoASAP RockyPrego no pratoInstagramAliadosAngel has fallenCoimbraAmorBom aluno e bem comportadoTénisTaboeiraGuarda-redesSonhoZaiduManafáCarlos Alberto e BosingwaArrepianteSer feliz e ganhar títulos