Nanú pronto a regressar

Nanú realizou ontem o segundo e último compromisso pela seleção da Guiné-Bissau nesta ronda internacional, sendo titular na segunda derrota consecutiva frente ao Senegal, e está agora pronto para regressar à esfera do FC Porto. O lateral-direito deverá voltar à Invicta não tarda e juntar-se, assim, aos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição com vista ao jogo da Taça de Portugal, frente ao Fabril, passando a constituir assim mais uma opção para o técnico.

Grujic no empate da Sérvia

Marko Grujic foi suplente utilizado no empate da Sérvia frente à Hungria. O médio do FC Porto entrou à passagem do minuto 62 para o lugar de Nemanja Maksimovic, numa altura em que o marcador registava o 1-1 que havia de verificar-se aquando do apito final.