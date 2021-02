Nanu reencontra último golo

Nanu reencontra a sua anterior equipa, o Marítimo, que representou pela última vez há uma volta, precisamente contra o FC Porto. Um jogo de má memória para os dragões, que perderam com os insulares, 3-2, no Dragão, mas feliz para o guineense, autor de um dos tentos da sua equipa. Poucos dias depois seria oficializado como reforço azul e branco e saltaria do banco frente ao Sporting.