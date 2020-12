Nanú: «Todas as competições são muito importante para nós»

Nanú analisou, esta quarta-feira, o triunfo (2-0) do FC Porto sobre o Olympiacos, resultado que permitiu à formação azul e branca encerrar a fase de grupos com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.





Em declarações à 'Eleven Sports' no final do encontro, o lateral-direito não escondeu a "enorme felicidade" de poder jogar na Liga dos Campeões e apontou à continuidade do excelente desempenho na prova... mas agora no campeonato."É um momento de enorme felicidade poder jogar numa das melhores competições do mundo, onde o importante é ganhar. Agora vamos pensar em dar sequência a este desempenho no campeonato porque todas as competições são muito importante para nós. Mostrámos a atitude certa e mentalidade de ganhadora. Vencer é o que nos faz feliz. Foi um sonho realizado. Importante é desfrutar dar a vida enquanto a temos e contribuir para ajudar o clube a alcançar os seus objectivos", finalizou.