Nanú: «Todos juntos vamos conquistar muitas coisas»

Nanú, que já tinha anunciado como reforço da equipa principal de futebol do FC Porto nas próximas cinco temporadas, garantiu esta terça-feira estar preparado "para ajudar a conquistar muitos títulos".

"Foi uma receção fantástica. Receberam-me muito bem e estou bastante feliz. Sinto-me em casa. As coisas vão correr da melhor forma. Foi uma grande felicidade estar com os meus colegas. No futuro vamos conquistar muitos títulos", garantiu, em declarações à FC PortoTV o lateral-direito que chegou do Marítimo.

Nanú fez referência à admiração que tem pelo treinador portista e acredita que vai aprender muito. "Fiquei muito feliz por ser treinado pelo Sérgio Conceição, uma grande figura no FC Porto. Quero aprender e evoluir bastante e tenho a certeza que ele me vai ajudar a evoluir como jogador e também como ser humano", frisou ainda.

O lateral-direito admitiu ainda se sente confortável para jogar noutras posições, no entanto, salientou que o "importante é ajudar o clube a conquistar títulos". "É sempre bom explorar outras posições. Vamos adquirindo outras qualidades e faz parte. O mais importante é ser útil e estar preparado para o que o 'mister' pretende e para que seja bom para a equipa e para o clube", reforçou.

Nanú, que se assume como portista, garante que sempre teve grandes referências no FC Porto, como Hulk ou Brahimi, no entanto, acredita que agora vai "ser mais um a lutar pelos principais objetivos". "Todos juntos vamos conquistar muitas coisas", frisou ainda.