Nanú vive sonho no FC Porto: «É o dia mais feliz da minha vida»

Nanú não cabe em si de contente com o salto que acaba de dar na sua carreira. O lateral-direito, de 26 anos, foi esta segunda-feira apresentado como reforço do FC Porto até 2025 e não há dúvidas do quão importante é este passo para o jogador.





"Neste momento estou muito feliz, é o dia mais feliz da minha vida. Espero viver muitas alegrias", referiu Nanú, em declarações aos meios oficiais dos azuis e brancos."Não há palavras para descrever este momento. É um momento de grande felicidade, por poder realizar um sonho, mas é um sonho que quero viver. Quero agradecer por esta oportunidade que me deram e tenho a certeza que a vou agarrar com unhas dentes. Quero dar muitas alegrias ao FC Porto, a ganhar títulos e a ajudar ao máximo dentro e fora do campo", apontou.Nanú tem a virtude de poder jogar como lateral-direito ou até como extremo, posição que desempenhou ao serviço do Marítimo, por exemplo, no recente jogo no Dragão entre ambas as equipas, no qual Nanú até marcou um golo. Mas o internacional guineense diz que é a lateral que mais se pode destacar."Tenho a facilidade de poder jogar em várias posições, mas o mais importante é jogar na posição onde o mister sinta que estou bem e que posso contribuir para a equipa. Qualquer posição para mim é boa, mas claro que a de lateral direito é onde me posso vir a destacar e a explorar mais as minhas qualidades", referiu Nanú.