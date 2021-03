Nanu voltou após o Jamor

Nanu foi, talvez, a principal novidade no onze apresentado por Sérgio Conceição em Barcelos. O lateral voltou à competição depois de uma ausência prolongada que se iniciou com o aparato choque com Kritciuk no Jamor, no dia 4 de fevereiro, ou seja, há mais de um mês. Apesar da expectável falta de ritmo, Nanu apresentou-se a muito bom nível e até deu início à jogada que terminou com o primeiro golo do jogo.

O regresso de Nanu ao onze desviou Manafá para o flanco esquerdo da defesa. Ao intervalo, de resto, teve a particularidade de trocar de camisola com Lourency.