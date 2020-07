«Não tenho palavras»: plantel entregou medalha de campeão a Casillas

A importância de Iker Casillas no grupo de trabalho portista é grande e, por isso, os companheiros quiseram provar-lhe que fez parte da conquista do campeonato, ainda que não tenha somado qualquer minuto. Fizeram-no oferecendo-lhe uma medalha de campeão, num gesto revelado pelo próprio Casillas nas redes sociais.





"Vivemos com muita intensidade. Às vezes não apreciamos as coisas. Olhas para as os lados e não vês o que tens à frente. Pára. Observa. Analisa, se quiseres. De certeza que vês algo. Não tenho palavras para agradecer a todos os meus companheiros o detalhe de dar-me esta medalha. De certeza extensivo ao corpo técnico. Parece um gesto simples, mas para mim não é", escreveu o ex-camisola 1 dos dragões numa publicação na sua página de Instagram, acompanhada de uma imagem da medalha oferecida pelos colegas na tarde desta terça-feira, num convívio promovido pelo próprio Casillas.