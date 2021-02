«Nasceu um novo craque, o Francisco Conceição»: as reações ao FC Porto-Boavista

O FC Porto empatou a 2 golos com o Boavista no Dragão, numa noite de grandes emoções. Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre o jogo.



Albertino, ex-jogador





"O jogo teve duas partes. Na primeira, o Boavista foi melhor, mas na segunda parte o FC Porto abafou por completo. Reagiu. Fez o 2-2 e podia ter feito o terceiro. Falhou o penálti. E nasceu um jogador que penso que vai ser um craque: o Francisco Conceição.”

"Oferecemos a primeira parte com dois golos. Depois ganhámos 2-0 na segunda parte, com a vantagem de ter nascido uma estrela. Notou-se que a equipa está cansada, mas mostrou a raça de que é feita e isto é só a segunda jornada da segunda volta."



Nuno Lobo, empresário

"Eu não me lembro de uma primeira parte tão má assim. Na segunda parte, vimos o FC Porto. Vontade, garra, a atitude. E no meio do nosso azar, temos uma oportunidade soberana e é anulada. Eu dou o benefício da dúvida, mas como é que o VAR vê?"