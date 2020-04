Nélson Puga explica como está a ser preparado o regresso aos treinos

O regresso do futebol ainda não tem data marcada, mas, nos bastidores, já está a ser preparado. Nélson Puga, médico do FC Porto, explicou, numa entrevista à FC Porto TV, quais os planos para o clube voltar aos trabalhos sem colocar em causa a saúde de todos os envolvidos no processo.





"Vamos ter circulação aberta, sem necessidade de abrir e fechar portas; menos gente nos mesmos espaços; no nosso departamento teremos menos marquesas para tratamento; vamos promover as medidas de higienização; vamo-nos proteger usando máscaras e mantendo distanciamento; vamos adequar todos os espaços de forma a diminuir os riscos de contágio; e seremos todos testados antes de iniciar os treinos de grupo", explicou NélsonPuga, revelando ainda que as medidas estão a ser preparadas em consonância com a Liga, que disponibilizou dois especialistas na matéria para ajudar."Através da Liga temos reunido a cada três dias no sentido de partilhar ideias e criar um documento com o aporte de todos que sirve de exemplo cuidado para uma retoma adequada e minimizando riscos de contágio. A Liga teve a boa ideia de contactar dois especialistas nesta área para nos assessorar e ajudar, o Dr. Filipe Froes e o Dr. António Dinis, que têm acreditado as nossas intenções e as nossas ideias no sentido de planear o momento e que possa ser adaptado em função dos acontecimentos", sublinhou Nélson Puga.Sem qualquer infetado em todo o universo FC Porto, Nélson Puga considera, por isso, que os procedimentos adotados até então foram os mais corretos. "O balanço é positivo, pois toda a gente aderiu, jogadores, estrutura,staff e respetivas famílias. Até agora, em todo este universo, ainda não tivemos nenhum caso positivo para Covid-19", referiu o doutor, confiante que, também no regresso, o futebol servirá de exemplo:"Da mesma forma que o futebol serviu de exemplo quando parou as suas atividades quando existiam ainda e apenas recomendações, também vai servir de exemplo para a retoma dos treinos e das competições. Estamos a fazê-lo internamente, de forma cuidade e ponderada. Ainda ontem tivemos uma reunião transversal a todas as modalidades no sentido de delinearmos um plano que prevê a atuação adequada a esse momento."