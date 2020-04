Nélson Puga: «Jogador que teste positivo ficará isolado mas vida prosseguirá»

O futebol está a realizar um grande esforço para que os campeonatos profissionais possam regressar entre o último fim-de-semana de maio e o primeiro de junho, mas o facto é que está continuamente a ser levantado o cenário de surgimento de infeções entre jogadores e qual será o procedimento a adotar perante essa circunstância. Nélson Puga, em entrevista ao Porto Canal, não tem dúvidas sobre o caminho adequado e assume sem rodeios que "a vida vai ter de continuar" sem que os campeonatos sejam parados novamente.





"O campeonato pararia se essa medida fosse aplicada no início da pandemia, mas já estamos a perceber que agora as pessoas podem inserir-se tanto em contactos de alto risco como de baixo risco. E nem toda a gente que contactou com um infetado fica de quarentena. Porque aqueles que são considerados de baixo risco já não são aconselhados a realizar o teste. Aquilo que é lógico que aconteça no futuro, estamos a falar daqui a um mês e meio, dois meses, o que for, é que se existir alguém que tenha Covid positivo esse fique isolado, sejam testados uma vez mais aqueles que estão em contacto próximo ou sejam considerados de alto risco, e a vida vai ter de prosseguir com normalidade desde que todos os outros sejam negativos e assintomáticos. E é assim que nós vamos atuar e que a sociedade em geral tem de atuar", vincou o médico do FC Porto.Durante as próximas semanas, de resto, vão ser intensificados diversos cuidados dentro do regime que se encontra a ser preparado pelos clubes para combater a pandemia e permitir que o futebol não sofra um descalabro pelo cancelamento das receitas televisivas. Os passos são pormenorizados pelo doutor Puga, antigo jogador internacional de voleibol."Antes de começarmos vamos tentar realizar a toda a nossa população testes imunológicos no sentido de percebermos se dentro deste universo já temos pessoas que porventura estejam imunes e cujas medidas possam ser aliviadas em relação aos restantes. Iremos começar a treinar isoladamente, com grupos separados de jogadores e mais tarde, quando começarem os treinos coletivos, todos os jogadores, staff envolvente e conviventes próximo aos jogadores, vamos assegurar que estão todos negativos e, estando negativos, a certeza e a segurança de que estamos a conviver com pessoas não infetadas é muito maior e ainda por cima criando ou mantendo os procedimentos de prevenção, como distanciamento social, higienização dos espaços e lavagem das mãos de todos os elementos do staff, obrigatoriedade de utilização de máscara. Dessa forma vamos continuando a diminuir o risco para uma probabilidade muito baixa de contágio. Depois, numa última fase, antes de começarem os jogos, 48 horas antes de cada partida, vamos uma vez mais testar toda esta população. Se todos derem negativo vamos a jogo com as devidas precauções, com todos os cuidados que já estão inscritos e, num universo testado várias vezes como sendo negativo, vão-se disputar jogos, cruzar equipas e pessoas, mas em espaços abertos e contactos esporádicos durante os 90 minutos, o risco de estarmos a ter um caso positivo, neste contexto, é baixíssimo", defendeu o clínico quando questionado por Júlio Magalhães.A maior preocupação e Nélson Puga, de resto, prende-se com a necessidade de garantir que todos os elementos ligados aos clubes não quebram a disciplina quando estiverem em atividades de caráter pessoal."O que me preocupa aqui nem é o que possa acontecer nos nossos jogos, com os nossos adversários, ou entre nós próprios nos nossos treinos, o que mais me preocupa é o que possa acontecer fora do nosso âmbito. Vamos ter medidas rigorosas e apertadas, mas temos de manter a consciencialização que nas nossas casas, nas nossas atividades sociais, devemos ter as mesmas precauções e cuidados que nos permitam manter algum isolamento e a garantia de que se mantivermos este tipo de procedimentos estamos a contribuir para uma diminuição grande do risco nas nossas atividades mas também servindo de exemplo para o que está a acontecer à nossa volta", salientou.