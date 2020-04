Nélson Puga: «Jogadores querem muito regressar»

O médico portista Nélson Puga, em entrevista ao Porto Canal, deixou claro que na sua perspetiva não existem dúvidas sobre a vontade dos jogadores, segundo os indicadores que lhe têm chegado, em retomar as competições. Isto na senda das críticas tecidas por Pinto da Costa a palavras de Joaquim Evangelista em sentido contrário.





"Fiquei um bocado surpreendido com as declarações de Joaquim Evangelista. Contactamos diariamente com os jogadores e com as equipas médicas dos adversários. Felizmente que os médicos são uma comunidade própria e entendem-se. O que tenho conhecimento é que os jogadores querem muito regressar aos treinos e jogos. Em condições de segurança para si e para as suas famílias, mas querem treinar. Se repararem, existe uma abertura na legislação que o Estado fez para este Estado de Emergência que até poderia autorizar atletas de alta competição a realizar treinos individualizados e grande maioria dos clubes não estão a fazê-lo porque tiveram um compromisso geral nesse sentido e continuarem confinados até ao final do Estado de Emergência. Mas alguns clubes, ainda assim, ao abrigo dessa lei, retomaram até as suas atividades porque os próprios atletas estavam ansiosos nesse sentido. Por isso o que eu sinto é que os jogadores querem regressar e estão com saudades do ambiente de treinos e competições. É o que sinto na grande maioria dos casos", asseverou o clínico.