Nélson Puga: «Não vamos roubar testes a ninguém»

Enfrentando diretamente algumas das polémicas dos últimos dias, seja pelo facto de o futebol começar a dar passos no sentido do regresso sem haver luz verde clara por parte das entidades sanitárias oficiais ou pela necessidade de um grande número de testes para os planos discutidos no seio da Liga funcionarem, Nélson Puga foi claro e inequívoco na sua visão sobre o tema.





"Nunca o futebol poderá ultrapassar aquilo que sejam as recomendações da Direção Geral de Saúde. E já agora, porque houve alguma especulação, nós não vamos roubar testes a ninguém porque os testes vão ser realizados por entidades privadas. Já estão reservados. Não vão faltar testes a quem precise de os realizar. Nem ao Serviço Nacional de Saúde. Tudo está preparado para que possamos regressar em conformidade com todas as recomendações, repito, todas as recomendações e conselhos da DGS", concluiu Nélson Puga.