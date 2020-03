Nélson Puga: «Retoma? Tudo vai depender da evolução...»

Na quinta-feira, em virtude da pressão de vários quadrantes desportivos, a Liga decidiu colocar de quarentena toda a estrutura do futebol profissional. Uma medida sem prazo de validade, estando evidentemente dependente da evolução do vírus. Portanto, nesta altura é ainda precoce prever quando terminará a suspensão dos jogos e treinos em Portugal.

"Tudo vai depender da evolução. A retoma terá de acontecer quando se entrar numa fase recessiva e quando as notícias do combate à pandemia começarem a ser mais positivas, mais de acordo com aquilo que forem as recomendações da Direção-Geral da Saúde e das entidades diretamente envolvidas e responsáveis pela monitorização deste problema. A retoma dependerá sempre daquilo que são as recomendações externas", anotou Nélson Puga.