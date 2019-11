Nélson Puga vence o Dragão de Ouro Carreira e deixa palavra a Casillas e Conceição

Nélson Puga venceu o Dragão de Ouro Carreira e, no final, protagonizou um longo e sentido discurso. Agradecendo a todos os que consigo trabalham diariamente, o médico do FC Porto deixou palavras a Jorge Nuno Pinto da Costa, Iker Casillas e Sérgio Conceição.





"Não era preciso receber este Dragão, bastava-me ver o FC Porto jogar e ganhar. Mas sendo eu o sócio 2.403, tendo o privilégio de trabalhar neste clube e poder receber este dragão, deixa um sentimento de eterna gratidão. Tenho de agradecer ao nosso presidente, que já era presidente quando iniciei atividade clínica, há 34 anos, à sua administração, aos seus diretores, a todo o staff que trabalha comigo diariamente. Uma palavra para os jogadores. Para as centenas de jogadores que passaram pelas nossas mãos. São milhares de tratamentos realizados. É uma atividade muitas vezes com azáfama diária intensa para que possam treinar e jogar. É stressante, mas é aliciante, mas por favor: Iker, da próxima vez, não me pregues o mesmo susto. Se não quem tem o ataque sou eu", disse, originando um sorriso na cara do guardião espanhol."Aos treinadores, tenho que deixar uma mensagem. Queria, a todos eles, com quem tive por sorte um bom relacionamente, deixar uma mensagem de gratidão. Tenho tido a sorte de criar bons relacionamentos, com algumas histórias boas para contar. Eu tenho um bom relacionamento pessoal e profissional com o míster Sérgio Conceição e gostaria de ter boas histórias para contar. Por isso, míster, só tem um caminho: rebentar com eles e ganhar", apontou.