Nélson Puga: «Viagens às ilhas podem ser em charter»

Na sua entrevista ao Porto Canal, onde respondeu a perguntas de Júlio Magalhães, Nélson Puga foi mais longe no sentido de explicar os procedimentos que estão a ser preparados no sentido de baixar o receio de novos contágios por Covid-19 que possam colocar em causa a saúde tantos dos jogadores como de todo o staff dos clubes, apontando um dos casos que tem sido mais debatido, que é o das deslocações a Madeira e Açores.





"Nas deslocações às ilhas o que vai acontecer é que as equipas vão no seu avião, até podem viajar em charter, vão com testes negativos, aterram nas ilhas e vão imediatamente para um autocarro e daí para o hotel que por sua vez está descontaminado e vazio. Depois vão para os estádios e regressam ao continente. Qual é o risco aqui? O risco é muito baixo. Há questões de pormenor para ultrapassar com as autoridades sanitárias mas estou em crer que serão a seu tempo, com algum cuidado e bom senso, ser acordadas no sentido de criar no fundo condições para que isto aconteça. E desmistificar um bocadinho os receios que outras pessoas possam ainda ter", sublinhou o clínico.Aliás, como revelou Puga, o FC Porto já tinha implementado alguns cuidados mesmo antes de ter sido decretada a paragem da 1ª Liga. Medidas que agora continuam a ser de utilidade para garantir a segurança dos grupos de trabalho."Se formos para estágio, por exemplo no hotel que utilizamos habitualmente, essas unidades estão infelizmente fechadas. Já antes de termos suspenso o campeonato tínhamos implementado com os hotéis medidas de maior rigor e segurança. O que vai acontecer é que vamos, nos estágios, adaptar às nossas necessidades os detalhes necessários para continuarmos com esse risco muito baixo. Tendo quartos individualizados para cada pessoa, espaços para restauração maiores, salas de reuniões maiores também. As pessoas, como está tudo fechado, há precauções, a higienização já era mais cuidada até antes das competições terem parado, o risco de estar num hotel também vai ser baixo", asseverou.