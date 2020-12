Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nervosismo no apito final do FC Porto-Paços, com treinadores em evidência Pepa não concordou com fim do jogo e acabou amarelado. Conceição em bate-boca com pacenses





ZANGADO. O ar de Sérgio Conceição não engana

• Foto: Manuel Araújo/movephoto