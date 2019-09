Nevoeiro no Porto atrasa vôo e trabalhos do Young Boys

Não começou da melhor forma a visita do Young Boys ao Porto, cidade onde o emblema suíço irá defrontar, esta quinta-feira, o FC Porto, na jornada inaugural da fase de grupos da Liga Europa.





Isto porque, devido ao nevoeiro que se faz sentir na Invicta, a formação helvética ficou retida em Berna, sob indicação de que não poderia aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. O vôo atrasou por mais de 3 horas e, por essa razão, a conferência de imprensa e o treino tiveram de ser remarcados, passando as 17h30 para as 19 horas.Recorde-se que o Young Boys irá realizar, esta quarta-feira, o derradeiro apronto de preparação ao encontro com os azuis e brancos, já em pleno relvado do Dragão.